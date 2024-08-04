شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بـ"فتح" يحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمل القيادي بحركة "فتح" الفلسطينية شفيق التلولي، الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، محذرا في الوقت نفسه من خطورة اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.



وقال القيادي بحركة "فتح" ـ في مقابلة خاصة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد إن "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لا يتجرأ أن يتعدى على طهران بهذا المستوى لولا الضوء الأخضر من واشنطن بالقيام بهذا التصعيد"، مؤكدا أن "عمليات الوساطة الأمريكية والاتصالات التي أجراتها مع إسرائيل عقب التعدي على طهران لم تبرأها من المسؤولية على الإطلاق".



وانتقد التلولي، جميع التصريحات الأمريكية المتضاربة، وإزدوجية المعايير لدى العديد من الدول الأوروبية بشأن الحرب على غزة، موضحا أن الخلافات بين واشنطن وتل أبيب التي تدب بين الحين والآخر، ليست بسبب استمرار العدوان على الفلسطينيين، ولكن على شكل وإدارة الحرب على غزة.