شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف العمانى يدعو إلى نشر قيم التسامح والعيش المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان الدكتور محمد بن سعيد المعمري، إلى ضرورة نشر قيم التسامح والعيش المشترك والقيم الإنسانية في العالم أجمع في هذه الظروف العصيبة.



وقال المعمري ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية اليوم الأحد إن انعقاد مؤتمر وزراء الأوقاف في دول العالم الإسلامي يأتي في وقت مهم من أجل جمع هذه الأمة وتوحيد صفها، مؤكدا أن هذا المؤتمر هو رسالة للتسامح وفهم الآخر والتعاون.



وأكد ضرورة أن تعلو دعوات السلام والتسامح على دعوات الصراع والنزاع والحروب، مضيفا أن الأمة الإسلامية تواجه حاليا تحديات كبيرة تتطلب إلى الاستماع لأصوات الرحمة والحكمة.



جدير بالذكر أن مكة المكرمة تحتضن اليوم مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية التاسع بمشاركة 62 دولة حول العالم، ويناقش خطورة الفتوى دون علم أو تخصص وأثر انحرافها عن منهج الوسطية والاعتدال ومخاطر الإلحاد وسبل مواجهته.