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السعودية تجدد الدعوة لمواطنيها بمغادرة الأراضي اللبنانية فورا

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القاهرة - سامية سيد - جددت السفارة السعودية في لبنان، اليوم /الأحد/، الدعوة إلى المواطنين السعوديين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، والالتزام بقرار منع السفر إلى لبنان.


وأكدت السفارة - في بيان حسبما بثته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان.


وتشهد قرى وبلدات جنوب لبنان شن غارات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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