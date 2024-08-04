شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجدد الدعوة لمواطنيها بمغادرة الأراضي اللبنانية فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت السفارة السعودية في لبنان، اليوم /الأحد/، الدعوة إلى المواطنين السعوديين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، والالتزام بقرار منع السفر إلى لبنان.



وأكدت السفارة - في بيان حسبما بثته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان.



وتشهد قرى وبلدات جنوب لبنان شن غارات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.