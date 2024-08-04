شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يكرم عددا من متقاعدي الجيش وعائلات شهداء مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، عبدالمجيد تبون، اليوم /الأحد/ عددا من متقاعدي الجيش الجزائري المنحدرين من صفوف جيش التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، وكذلك وعائلات شهداء ومصابي عمليات مكافحة الإرهاب.



جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، بنادي الجيش، بالجزائر العاصمة، في مراسم إحياء اليوم الوطني للجيش الجزائري والمصادف ليوم 4 أغسطس من كل عام والذي أقره الرئيس الجزائري تكريما لجهود الجيش.



وقد حضر مراسم الحفل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، وأعضاء الحكومة الجزائرية برئاسة نذير العرباوي، ولفيف من قيادات وضباط الجيش الجزائري.