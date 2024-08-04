الخليج اليوم .. البرهان يشكر أمير دولة قطر على دعم الشعب السوداني والحكومة السودانية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تعزيزها.

وجاء في بيان الديوان الأميري القطري: "بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع أخيه فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها".

وأضاف: "كما جرى خلال الاتصال، بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، كتب البرهان في حسابه على منصة "إكس": "أجريت اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر شكرته علي دعم قطر للشعب السوداني والحكومة السودانية وناقشنا سبل تطوير العلاقات الأخوية".

يشار إلى أن البرهان وهو قائد الجيش السوداني نجا من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة شرق السودان قبل أيام.

وحينها كان البرهان يشهد في استاد معهد المشاة في جبيت بولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و (23) من التأهيلية والكلية جوية والأكاديمية البحرية.