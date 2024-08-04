شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يزور إيران للتشاور حول التصعيد الخطير في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي إنه نقل خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، رسالة من ملك الأردن عبد الله الثانى، إلى الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان، حول "التصعيد الخطير فى المنطقة".

ونقلت وزارة الخارجية الأردنية عن الصفدى قوله للتلفزيون الإيراني: "أنا هنا اليوم للتشاور حول التصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة، وكلفنى جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين أن ألبى الدعوة إلى طهران، لندخل فى حديث أخوى واضح وصريح، حول تجاوز الخلافات ما بين البلدين بصراحة وشفافية، بما يحمى مصالح كل من بلدينا، ويضعنا على طريق نحو بناء علاقات طيبة وأخوية قائمة على احترام الآخر، وعدم التدخل فى شؤونه، والإسهام فى بناء منطقة يعمها الأمن والسلام".

وفى حديثه عن اغتيال رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" إسماعيل هنية فى طهران، قال الصفدى أن "الأردن كان واضحاً فى إدانة هذا، الاغتيال جريمة نكراء، وخطوة تصعيدية تشكل خرقاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، واعتداءً على سيادة الدول، ونرفضها بالمطلق، ونطالب بأن يكون هنالك تحرك فاعل يوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، ويوقف مثل هذه الخطوات اللاشرعية الإسرائيلية، وارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطينى الشقيق، لنحمى المنطقة كلها من تبعات حرب إقليمية سيكون أثرها دمارى على الجميع".

وتابع الوزير الأردنى حديثه قائلاً: "لست هنا حاملاً رسالة من إسرائيل، ولست هنا لأحمل رسالة لإسرائيل... رسالتنا الوحيدة لإسرائيل أعلناها فى عمّان وبشكل واضح وصريح على مدى الشهور الماضية، أوقفوا العدوان على غزة، أوقفوا جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى، أوقفوا الخطوات التصعيدية، واذهبوا نحو وقف فورى ودائم لإطلاق النار يتيح لنا جميعاً أن نعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل".

كما جدّد الصفدى التأكيد على أن الخطوة الأولى المطلوبة لذلك هى "وقف الحرب على غزة". وقال: "أولويتنا الآن هى وقف العدوان الهمجى الذى يتعرض له أهلنا فى غزة، ووقف كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب فى غزة".