شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 27 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على مدارس إيواء بمدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 27 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرستين للنازحين في حي النصر غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الطواقم الطبية انتشلت 27 شهيداً وعشرات الجرحى من داخل المدرستين بعد قصفهما من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن معظم الشهداء من الأطفال والنساء. الطواقم الطبية وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية تواصل البحث عن مفقودين تحت ركام المدارس التي تعرضت للقصف، مؤكداً أن الاحتلال استهدف أربع مدارس في أقل من 24 ساعة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 42 نازحاً وإصابة العشرات بجروح.

بدورها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء اليوم في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 60 شهيداً والعشرات من الجرحى.