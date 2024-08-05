شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 63 شهيداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 63 شهيداً والعشرات من الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد شهداء مجزرة قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين لإيواء النازحين غرب مدينة غزة إلى 33 شهيداً والعشرات من الجرحى والمفقودين.

كما استشهد 30 فلسطينياً في عمليات قصف على مدارس ومراكز إيواء ومستشفيات ومنازل في جباليا ودير البلح وخان يونس ورفح، تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمخيمات وسط قطاع غزة.