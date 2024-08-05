الخليج اليوم .. أمل ضحية سقوط جسر جازان.. أقاربها يحكون القصة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عندما كانت عائلة أحمد حسين هادي شبلي تستعد لرحلة تسوق وترفيه بين قريتي رديس وصبيا في جازان جنوب السعودية، لم يخطر على البال أن تلك الرحلة ستتحول إلى كابوس حقيقي يحطم كل توقعاتهم ويحول حياتهم رأساً على عقب.

لحظات عصيبة عاشتها أسرة أحمد شبلي، الذي كان يقود سيارته فجر أمس متجهاً من قرية رديس عبر جسر يربط مدينة أبوعريش بمدينة صبيا، ولكن كانت الفاجعة ولحظات الرعب التي مرت بها الأسرة عصيبة بعد سقوط الجسر بشكل غير متوقع بسبب وجود السيول والأمطار أسفل الجسر الذي لم يصمد طويلاً، وسقط وسقطت معه السيارة التي كانت تقل الأسرة.

وفاة الأم "أمل"

وفي التفاصيل التي ذكرها يحيى أحمد خضي، أحد أقارب الزوجة لـ"العربية.نت" يقول: إن الحادث كان فاجعة غير متوقعة للأسرة التي فوجئت بخبر سقوط الجسر ووفاة ابنة خالي وشقيقة زوجتي، وتدعى "أمل أبكر خضي" وتعمل إدارية في إحدى مدارس جازان، بينما أصيب الزوج إصابة بليغة، وهو الآن في العناية المركزة، حيث توقف القلب لديه، وتم إسعافه ونقله للمستشفى وبقي على التنفس الصناعي.

إصابات بالغة

ويتابع خضي: "كانوا يسيرون في الطريق في أمان الله، ومعهم الابنة الكبرى البالغة من العمر 12 عاما، والتي أصيبت بخدوش جراء الحادث، وهي تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وكذلك الابن البالغ من العمر 4 سنوات، والذي أصيب بكسر في الرأس وفي اليد اليسرى، وأصيبت أختهم البالغة من العمر 9 سنوات بكسر في الرجل اليسرى وفي اليد اليمنى، وتم نقل جميع الحالات من مستشفى أبو عريش العام إلى مستشفى الملك فهد.

فاجعة كبرى

وأضاف: لم يتوقع أحد ما جرى، فالأسرة كانت تسير على الجسر كغيرها من الأسر، ومن يتوقع سقوط الجسر بالكامل؟ حيث إن سقوط الجسر أدى إلى سقوط السيارة ومن المتوقع أن تكون السيارة فد اصطدمت بأعمدة الجسر.

وتابع الحديث: "وصلني الخبر فجر اليوم، فقد كنت أتنزه في موقع بالقرب من الشارع، وتم إبلاغي بالخبر الذي نزل كالصاعقة على رأسي، وكنا ما بين مكذب ومصدق، والأسرة متألمة لفقدان "أمل" رحمها الله، والتي عُرفت بالطيبة وأخلاقها الكريمة وحبها للخير، وليس أمامنا سوى الصبر والسلوان واحتساب الأجر والدعاء لباقي أفراد الأسرة بالسلامة والخروج من المستشفى سالمين.

يذكر أن المركز الوطني لسلامة النقل استلم صباح السبت، بلاغاً بشأن حادثة انهيار جزء من الجسر الرابط بين محافظة أبو عريش ومحافظة صبيا بمنطقة جازان جنوب السعودية، وأشارت المعلومات الأولية إلى تضرر مركبتين جراء الانهيار نتج عنه وفاة واحدة وعدد من الإصابات، وتم نقلهم من خلال الفرق الإسعافية لتلقي الرعاية اللازمة.