الخليج اليوم .. بن جاسم: رد إيران على إسرائيل في المرحلة الراهنة لن يحقق أي نتيجة مرتجاة سوى تحقيق أهداف نتنياهو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم أن رد إيران عسكريا على إسرائيل لن يحقق أي نتيجة في المرحلة والظروف الراهنة.

وأوضح بن جاسم في تغريدة عبر منصة "إكس" أن مثل هذا الرد من إيران لن يحقق أي نتائج مرضية على أرض الواقع سوى تقديم خدمة لخطوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصعيدية، وسياسات حكومته المتطرفة الهادفة إلى إطالة بقائه في السلطة.

وأضاف بن جاسم في منشوره "أن على إيران أن تطلب وقفا فوريا دائما لإطلاق النار وإعادة النازحين في قطاع غزة إلى جميع مناطقهم، وتبادل الأسرى".

وأردف: "هذا رأيي الشخصي وأنا أعرف أن الكثيرين سيهاجمونني بسببه، ولكنني أعلم أن إسماعيل هنية رحمه الله لو كان حيا بيننا اليوم لتمنى وقف إطلاق النار الدائم بالشروط السابقة الذكر حتى يتوقف سفك دماء الفلسطينيين وجرائم الإبادة الوحشية ضدهم".

وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، قد أكد أن الانتقام لدم إسماعيل هنية "من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا".

وقال في رسالة تعزية باغتيال هنية نشرها الموقع الرسمي لخامنئي: "النظام الصهيوني المجرم والإرهابي استهدف ضيفنا العزيز في بيتنا، وهو بذلك جلب على نفسه بهذا الاعتداء أشد العقاب".

ولم تعلن إسرائيل تبني هذا الاغتيال، ورفضت التعليق على الحادث بشكل علني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مساء الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات قاضية في الأيام الأخيرة لحماس والحوثيين وحزب الله.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل هي حاليا في أعلى درجات الاستنفار، مؤكدا أن أي جهة تنفذ عملا عدوانيا ضد البلاد، ستدفع ثمنا باهظا جدا.

من جهة أخرى، أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أنه يجب على إسرائيل ومن خلفها "انتظار ردنا الآتي" على اغتيال فؤاد شكر، مشددا على أن "لا نقاش في هذا ولا جدل".