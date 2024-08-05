الخليج اليوم .. 2.5 مليار درهم مساعدات إماراتية لإغاثة النازحين في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كلفت جهود المساعدات التي تبذلها الإمارات في العريش والأراضي الفلسطينية نحو 2.5 مليار درهم «700 مليون دولار» منذ بدء الحرب في غزة، قبل ما يقرب من عشرة أشهر، تشمل إنشاء مستشفى ميداني في مدينة رفح جنوبي غزة يعالج 50 ألف شخص، ومنشأة طبية مؤقتة ثانية على متن سفينة راسية بالقرب من البحر الأبيض المتوسط.

وأنشأت الإمارات 6 محطات للمياه في العريش تنتج مليون غالون يومياً لشعب غزة، في حين تم بناء مستودعات متعددة تحتوي على المواد الغذائية والأدوية والملابس على الجانب المصري من الحدود.

وقالت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي لـ«بلومبرغ»: «عن طريق البحر والبر ومن خلال 300 رحلة جوية، قدمنا ​​ما يقرب من 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية لتأمين الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين».

وكانت دولة الإمارات وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية أعلنت عن مبادرة طارئة لإجلاء 85 مريضاً ومصاباً في حالة حرجة – من ضمنهم مرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف - برفقة 63 من أفراد عائلاتهم إلى أبوظبي انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم لتلقي الرعاية الطبية في مستشفيات دولة الإمارات.

وتعكس هذه المبادرة أهمية القيام بتدخل إنساني عاجل لإنقاذ الأرواح، وتجسد الالتزام القوي لدولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في غزة خلال الأوضاع الكارثية التي تحيط بالقطاع، حيث سهلت خطوط الاتصال المختلفة لدولة الإمارات الجهود الإنسانية لتقديم الدعم لسكان غزة، ومد يد العون لهم وقت الحاجة.

ووزعت عملية الفارس الشهم 3 الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من الشهر الحالي، 70 طناً من المساعدات الإغاثية والخيام على مئات العائلات الذين فروا من بيوتهم هرباً من دون أدنى مقومات الحياة، في خطوة إنسانية هدفها مساندة العائلات المتضررة التي عجزت عن توفير الطعام والأساسيات لأبنائها في ظل غلاء الأسعار وضيق الأوضاع المادية.

ومن ضمن جهود الإمارات الإغاثية وصلت في الخامس من يوليو الماضي إلى أبوظبي الدفعة الـ 18 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان ومرافقيهم من قطاع غزة، والذين سيخضعون للعلاج في مستشفيات الدولة، وذلك تنفيذاً لأوامر القيادة بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.