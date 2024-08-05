الخليج اليوم .. الخارجية السعودية: نجدد دعوتنا لكافة السعوديين بعدم السفر إلى لبنان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تتابع السفارة السعودية لدى جمهورية لبنان عن كثب تطورات الأحداث الجارية في جنوب لبنان، وتؤكد على دعوتها السابقة للمواطنين السعوديين كافة إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.

وتحث المواطنين المتواجدين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، منوهة بضرورة تواصل المواطنين معها في حال حدوث أي طارئ، وكثّفت دول عربية وغربية دعواتها لمواطنيها لمغادرة لبنان مع إعلان بعض شركات الطيران تعليق رحلاتها، وسط مخاوف اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني وإيران.

وأهابت وزارة الخارجية الأردنية بالمواطنين عدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، حرصا على سلامتهم، وطلبت من رعاياها المقيمين والمتواجدين في لبنان المغادرة في أقرب وقت ممكن.

كما ناشدت السفارة الأميركية في لبنان أيضا رعاياها الراغبين بالمغادرة، حجز "أي تذكرة متاحة"، والاتصال بالسفارة في حال عدم توفر أموال لديهم للعودة إلى الولايات المتحدة.