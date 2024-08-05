شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين قرب رام الله اليوم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 4 فلسطينيين من قرية بيتين شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين الأربعة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشهما.ومن جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط قبر يوسف مما أدى لاندلاع مواجهات.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تعامل مع 4 إصابات بالاختناق لصحفيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس تمهيدا لاقتحام المستوطنين لها.