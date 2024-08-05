شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا موقع المالكية الإسرائيلي بمسيرة هجومية وأصابت أهدافها بدقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 05 أغسطس 2024 09:44 ص
قال حزب الله اللبناني: استهدفنا موقع المالكية الإسرائيلي بمسيرة هجومية انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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