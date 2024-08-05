شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم نساء وأطفال.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 39623 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 304 على التوالي إلى 39623 شهيداً، ونحو 91469 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 40 فلسطينياً وإصابة 71 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد شهداء مجزرة قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين لإيواء النازحين غرب مدينة غزة إلى 33 شهيداً والعشرات من الجرحى والمفقودين.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 40 فلسطينياً وإصابة 71 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
مدارس إيواء النازحينوأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
مصادر طبية فلسطينية: معظم الشهداء من الأطفال والنساء— صحيفة اليوم (@alyaum) August 4, 2024
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وذكرت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد شهداء مجزرة قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين لإيواء النازحين غرب مدينة غزة إلى 33 شهيداً والعشرات من الجرحى والمفقودين.