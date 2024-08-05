الخليج اليوم .. وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين الإماراتيين الموجودين في بريطانيا ضرورة أخذ الحيطة والحذر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في المملكة المتحدة بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها عدة مدن بريطانية.

كما حذرت الوزارة في بيان، المواطنين من زيارة المناطق التي تشهد أعمال الشغب والتظاهرات والحرص على تفادي أي تجمعات.

ووأوضحت بوجوب التقيد بالتنبيهات الصادرة عن سفارة دولة الإمارات لدى لندن، والالتزام بكافة تعليمات السلامة.

كما دعت وزارة الخارجية المواطنين للبقاء على تواصل مع سفارة دولة الإمارات لدى لندن، والاتصال على الرقمين : 0097180024 و 0097180044444 في حالة الطوارئ، أو الاشتباه في أي خطر محتمل، مع متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للسفارة ولوزارة الخارجية.

وأكدت وزارة الخارجية ضرورة التسجيل في خدمة "تواجدي" كي يتسنى تقديم الخدمات القنصلية الملائمة للمواطنين الكرام.