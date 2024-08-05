الخليج اليوم .. موسكو والرياض تشددان على ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف والسفير السعودي لدى موسكو عبد الرحمن بن سليمان الأحمد، على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة لخفض التصعيد بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الاثنين: "تم خلال اجتماع ثنائي التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أجل تهدئة الوضع العسكري والسياسي المتوتر للغاية في الشرق الأوسط".

وناقش الطرفان أيضا مواصلة تطوير العلاقات الروسية السعودية في اتجاهات متعددة، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط، وجرى اللقاء بمبادرة من سفير المملكة العربية السعودية لدى موسكو.

وتتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران خلال عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وسط توعد إيران والمجموعات المدعومة منها بالرد.

وفيما دعت دول رعاياها إلى التعجيل بمغادرة لبنان، ألغت شركات طيران رحلاتها نحو مطار بيروت أو علقتها حتى إشعار آخر.

واستجابة للأزمة المتصاعدة، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث أرسلت تعزيزات من السفن الحربية والطائرات المقاتلة إلى المنطقة.

ووصل الجنرال مايكل كوريلا القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى المنطقة يوم السبت، في توقيت حساس تستعد فيه الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتمال بدء الهجوم الإيراني الانتقامي.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فجر اليوم الاثنين، أن الوزير لويد أوستن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت للتأكيد على موقف واشنطن من مسألة دعم أمن إسرائيل.