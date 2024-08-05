شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: محادثات السلام السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من الخارجية الأمريكية قالت إن بلينكن أكد لرئيس مجلس السيادة السوداني أن محادثات السلام هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان ومنع خطر المجاعة من الانتشار.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن بلينكن أكد مجددا في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني على ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية بمحادثات وقف إطلاق النار في سويسرا.