شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان: نؤكد قدرة القوات المسلحة على دحر التمرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد وزير خارجية السودان حسين عوض موقف بلاده الملتزم بنتائج "منبر جدة للحوار" باعتباره منصة وحيدة للتفاوض وضرورة تنفيذ مخرجاته وتطبيق قرارات حماية المدنيين كشرط مسبق للوصول إلى اتفاق نهائي بوقف إطلاق النار في السودان.



وقال عوض -في كلمة بختام المؤتمر الذي انعقد اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بعنوان "السودان: الحرب المنسية"، بحضور وزير خارجية ماليزيا محمد حسن- إن السبب الذي أدى لاستمرار هذه الحرب المفروضة على السودان هو الدعم اللوجستي والسياسي المستمر الذي تتلقاه قوات الدعم السريع، مؤكدًا قدرة القوات المسلحة السودانية على دحر التمرد.



وناشد دول العالم وخاصة الدول الشقيقة والصديقة بإدانة "المليشيات المتمردة" والعمل من أجل وقف دعمها بالأسلحة والمرتزقة.

وشدد وزير الخارجية السوداني على أن بلاده ملتزمة بإيصال الإغاثة للمتضررين، مناشدًا المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة الإيفاء بالتزاماتها وتوفير المعونات الغذائية والصحية للشعب السوداني.

وأعرب وزير خارجية السودان عن شكره للحكومة الماليزية على البرنامج الخاص بالسودان والذي من خلاله منحت المواطنين السودانيين إقامات استثنائية.