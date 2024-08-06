شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني: إصابة عدد من المهربين خلال محاولة تسلل من الأراضي السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت مساء اليوم/الاثنين/، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.



وقال المصدر ، في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ، إن الاشتباك أسفر عن إصابة عدد من المهربين، مما أدى إلى تراجعهم إلى داخل العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكّد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.