شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مسام" ينتزع 670 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2024م، من انتزاع 670 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و47 لغمًا مضادًا للدبابات، و570 ذخيرة غير منفجرة، و21 عبوة ناسفة.

كما تمكن فريق "مسام" من نزع 16 لغمًا مضادًا للدبابات و 175 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية هجر بمحافظة الضالع، في محافظة الحديدة نزع لغم واحد مضاد للدبابات و 11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حيس، و5 ذخائر غير منفجرة بمديرية الخوخة، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان، ونزع 35 لغمًا مضادًا للدبابات و 300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب. جهود فريق مسام وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية عين، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عسيلان.

واستطاع فريق "مسام" في محافظة تعز من نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و37 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع لغمين مضادين للدبابات و 5 ذخائر غير منفجرة بمديرية المندب، ونزع 5 ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع 18 لغمًا مضادًا للدبابات و 28 ذخيرة غير منفجرة و 21 عبوة ناسفة بمديرية صبر.

وأصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 453 ألفًا و968 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.