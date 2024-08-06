شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين وجرح آخرون اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، باستشهاد فلسطينيين بينهما سيدة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منازل في مخيم البريج وسط القطاع.

كما استشهد فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة المشاعلة بمدينة دير البلح. قصف خان يونس وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمدينة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخرون.

كما أجبرت قوات الاحتلال آلاف الفلسطينيين على النزوح من منازلهم في جنوب المدينة. 39623 شهيدًا ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 304 على التوالي إلى 39623 شهيدًا ونحو 91469 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 40 فلسطينيًا وإصابة 71 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.