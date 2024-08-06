شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أمريكية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام، عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أمريكية بالعراق.

وأُطلقت صواريخ الإثنين على قاعدة عين الأسد في العراق التي ضم قوات أميركية، بعد أيام من مقتل أربعة مقاتلين عراقيين موالين لايران في غارة أميركية وعلى وقع مخاوف من تصعيد إقليمي، وفقما أفادت مصادر عراقية.

وصرّح مصدر عسكري بأن "صواريخ أطلقت على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، مضيفا أن بعضها "سقط داخل القاعدة" في حين سقط صاروخ واحد في قرية مجاورة من دون أن يخلف أضرارا.

وفى أبريل الماضى ، أكدت فصائل عراقية أنها ستستأنف الهجمات على القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها ستعود للهجمات على القواعد الأمريكية فى سوريا والعراق، جراء عدم التقدم بشأن سحب القوات الأمريكية فى زيارة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى لواشنطن.