شكرا لقرائتكم خبر عن فلايت رادار: حركة الطيران أقل من المعتاد فوق إيران ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبا لها، نقلا عن فلايت رادار أن حركة الرحلات الجوية أقل معدل من المعتاد في المجال الجوي لدول إيران ولبنان.

وتتجنب شركات طيران المجالين ا­لجويين الإيراني واللبناني وتلغي رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان مع تنامي المخاوف من احتمال اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقائد كبير في جماعة حزب الله اللبنانية الأسبوع الجاري.