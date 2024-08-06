شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: اغتيال إسماعيل هنية يهدف إلى إطالة أمد الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن اغتيال إسماعيل هنية، يهدف إلى إطالة أمد الحرب على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ويعيش العالم حالة من الترقب، للرد الإيرانى على حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية داخل طهران، وقبلها استهداف القيادى البارز فى حزب الله فؤاد شكر، لطالما هدد كبار قادة طهران برد قاس، بعد أن تعرضت الدولة الإيرانية لأكبر صدمة على أراضيهم، ويرى مراقبون أن طهران بحاجة الأن للخروج من الحرج واستعادة الردع مع إسرائيل.

وتتأهب إسرائيل لرد إيرانى ربما يكون بعد ساعات قليلة أو أيام، تسود حالة من الرعب بين قادة جيش الاحتلال، حيث فتحت السلطات المحلية بعدة مدن فى إسرائيل الملاجئ، على وقع تهديدات إيران بشن هجوم وشيك، حسبما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، وذكرت الصحيفة أن السلطات شرعت، فى فتح الملاجئ فى عدد من مناطق البلاد، مثل تل أبيب وشارون وروش هاعين وكريات أونو. وأوضح المصدر أن افتتاح الملاجئ يأتى استعدادا لأى سيناريو قد يحدث فى الأيام المقبلة، خاصة فى ظل التهديدات الإيرانية المتواصلة بالرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.