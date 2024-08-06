اخبار الخليج

دوى انفجار يهز محيط مطار بغداد الدولى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجار يهز محيط مطار بغداد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير عن سماع دوي انفجار قرب مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ومن ناحية أخرى كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مقتل قيادي في جماعة الحوثي جراء غارة أمريكية بالمسيرات قرب العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الماضي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فى وقت سابق: "نجحنا في تدمير صاروخ ومنصة إطلاق صواريخ للحوثيين شمالي اليمن".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements