شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجار يهز محيط مطار بغداد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير عن سماع دوي انفجار قرب مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ومن ناحية أخرى كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مقتل قيادي في جماعة الحوثي جراء غارة أمريكية بالمسيرات قرب العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الماضي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فى وقت سابق: "نجحنا في تدمير صاروخ ومنصة إطلاق صواريخ للحوثيين شمالي اليمن".