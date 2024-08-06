الخليج اليوم .. فارسان سعوديان يخطفان الأنظار في أولمبياد باريس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بلغ الفارسان السعوديان رمزي الدهامي وعبد الرحمن الراجحي نهائي منافسات قفز الحواجز فردي مختلط بأولمبياد "باريس 2024".

وفي الشوط التأهيلي في ميدان قصر "ڤرساي"، اليوم الاثنين، حقق الدهامي جولة نظيفة بزمن 77.48 ثانية، دون أي خطأ، كما حقق الراجحي جولة نظيفة بزمن 75.35 ثانية دون أي خطأ، ليصعد الفارسان السعوديان إلى النهائي.

في المقابل، ودع الفارس السعودي الآخر خالد المبطي المنافسات بعد ارتكابه ثمانية أخطاء في جولة استغرقت 75.87 ثانية.

وسيقام نهائي المسابقة غدا الثلاثاء بدءا من الساعة 11 صباحا بتوقيت السعودية.

وحظي تأهل الثنائي السعودي إلى نهائي منافسات قفز الحواجز فردي مختلط بأولمبياد "باريس 2024"، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات