الخليج اليوم .. بعد تضرر 3500 أسرة نازحة.. حكومة اليمن تعلن مديريات حجة مناطق "منكوبة"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الحكومة اليمنية، المديريات المحررة شمال محافظة حجة (شمالي غرب البلاد) مناطق "منكوبة" جراء تضرر 3 آلاف و521 أسرة نازحة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها خلال اليومين الماضيين، معظمها فقدت مساكنها.

وقال مدير عام فرع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية) عبده مساوي، في تصريح صحافي "إنه رغم مرور 24 ساعة على نداء الاستغاثة الذي وجهته وحدة النازحين فإنها لم تتلق أي استجابة، سواء من الحكومة أو المنظمات الإنسانية".

وأعرب مساوي عن استيائه من حالة تجاهل الكارثة الإنسانية التي حلت بآلاف المواطنين النازحين الذين فقدوا مساكنهم ولم يعد معهم حتى فرش أو بطانيات يمكن أن يحتموا بها.

وأضاف أن هذه الأسر التي تضم آلاف السكان النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس، باتت بحاجة شديدة إلى تدخلات عاجلة في قطاع المأوى والمواد الإيوائية وقطاعات الغذاء والمياه والإصحاح البيئي.

وكانت الوحدة التنفيذية قد دعت المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية إلى تقديم المساعدة الطارئة للأسر المتضررة، بما في ذلك المساعدات الغذائية والمأوى والمواد غير الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.

وشددت في تقرير لها على ضرورة توفير مخزون طوارئ وتفعيل آلية الاستجابة السريعة لمثل هكذا حالات الطارئة.