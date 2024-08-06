الخليج اليوم .. مقتل قيادي حوثي بارز بغارة جوية أميركية في العراق

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الرياض - كتب موسى القحطاني -
لقي قيادي ميداني بارز في جماعة الحوثي برتبة عميد مصرعه، في غارات أميركية على معمل تصنيع ومركز اختبارات لتطوير الطائرات المسيرة في منطقة جرف الصخر تابع لكتائب حزب الله العراقي، أحد فصائل الحشد الشعبي.
ونعت قيادات ونشطاء حوثيون على منصة "إكس" مقتل القيادي حسين عبدالله مستور الشعبل (أبوجهاد)، المنحدر من منطقة مران بمديرية حيدان في محافظة صعدة، معقل زعيم الحوثيين.
ونشرت تلك الحسابات صوراً للقيادي الحوثي دون الإشارة لتاريخ أو مكان مقتله، في حين قال الإعلامي المقرب من زعيم الحوثيين ووكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومة الجماعة أسامة ساري، إن "أبو جهاد" قُتل "قبل أيام"، في حين لم تعلن الجماعة الحوثية عن بقية القتلى بشكلٍ رسمي.
خبر "تسنيم" حول مقتل الشعبل
من جهتها، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مقتل القيادي الحوثي حسين عبدالله مستور الشعبل الملقب بـ"أبو جهاد" إثر غارة أميركية استهدفت مقرات حزب الله العراقي جنوبي العاصمة بغداد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ووفقاً لرواية بعض المصادر الصحافية، فإن "القيادي الميداني الحوثي قتل في ليلة مقتل أحد أبرز القادة العسكريين في حزب الله اللبناني (فؤاد شكر)، التي قُصف فيها معمل تصنيع عسكري في جرف الصخر بالعراق يتبع لميليشيا حزب الله العراقية التي تنسق عملياتها مع الحوثيين منذ يونيو الماضي".
وفي تعليقه على ذلك، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اعتراف ميليشيا الحوثي بمصرع القيادي الشعبل، في غارات أميركية على معمل تصنيع ومركز اختبارات لتطوير الطائرات المسيرة في منطقة جرف الصخر "يسلط الضوء على العلاقة المشبوهة بين الكيانين الإرهابيين وتحركهما كأدوات لتنفيذ السياسات التدميرية للنظام الإيراني"، حسب تعبيره.