الخليج اليوم .. مقتل قيادي حوثي بارز بغارة جوية أميركية في العراق

لقي قيادي ميداني بارز في جماعة الحوثي برتبة عميد مصرعه، في غارات أميركية على معمل تصنيع ومركز اختبارات لتطوير الطائرات المسيرة في منطقة جرف الصخر تابع لكتائب حزب الله العراقي، أحد فصائل الحشد الشعبي.

ونعت قيادات ونشطاء حوثيون على منصة "إكس" مقتل القيادي حسين عبدالله مستور الشعبل (أبوجهاد)، المنحدر من منطقة مران بمديرية حيدان في محافظة صعدة، معقل زعيم الحوثيين.

ونشرت تلك الحسابات صوراً للقيادي الحوثي دون الإشارة لتاريخ أو مكان مقتله، في حين قال الإعلامي المقرب من زعيم الحوثيين ووكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومة الجماعة أسامة ساري، إن "أبو جهاد" قُتل "قبل أيام"، في حين لم تعلن الجماعة الحوثية عن بقية القتلى بشكلٍ رسمي.

خبر "تسنيم" حول مقتل الشعبل