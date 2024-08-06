شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وأدوا طقوسا تلمودية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان قولهم إن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

في سياق متصل .. استشهد شابان وطفل وأصيب 7 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس .

وفي السياق نفسه .. واصلت قوات الاحتلال اليوم،اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وتدمير البنية التحتية، وسط اندلاع مواجهات وتحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية وفي ممتلكات المواطنين .

وفي مخيم جنين، ألحقت جرافات الاحتلال دمارا واسعا وكبيرا في البنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المدينة والمخيم جراء استهداف قوات الاحتلال للمحولات الكهربائية، وسط اندلاع مواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ، عدة بلدات وقرى في شمال وغرب وشرق رام الله،منها دير غسانة، وكفر عين، وقراوة بني زيد، والنبي صالح شمال غرب رام الله، وبرقة ودير دبوان شرق رام الله.

وفيما يخص الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطنيين في مناطق متفرقة حيت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت فتيين ،كما اعتقل الاحتلال شابا جريحا من بلدة كفر دان غرب جنين وثلاثة مواطنين من بيت لحم بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين من بلدتي السموع ويطا جنوب الخليل.