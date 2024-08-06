شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: 22 شهيدا بالقطاع الصحى بسبب الاعتداءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فراس أبيض وزير الصحة اللبناني، أن الاستجابة الدولية للاحتياجات الطبية في لبنان لا تغطي المطلوب، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية لم تتخذ موقفًا تجاه الجرائم الإسرائيلية بحق مؤسسات الإغاثة.

وقال أبيض في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن بعض مؤسسات المجتمع الدولي لم تقم بدورها اللازم إزاء اللاجئين، مطالبا المجتمع الدولي بتطبيق القوانين الدولية والمعاهدات عند استهداف عمال ومؤسسات الإغاثة والإسعاف.

وأوضح أن لبنان فقد 22 شهيدا بالقطاع الصحي بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على أن موقف بيروت هو الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، مضيفا أنهم لا يريدون الحرب إلا أن الطرف الآخر يتخذ خطوات تصعيدية.

ولفت وزير الصحة إلى أن ما يشهده الجنوب اللبناني يفرض تحديات على قدرة النظام الصحي اللبناني، لافتا إلى أنه تم تحريك عدة فرق تمر على النازحين لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف أن هناك 100 ألف نازح من مناطق الجنوب التي تشهد عدوانا إسرائيليا، كما تم توزيع جرحى الاعتداء الأخير بالضاحية الجنوبية على عدة مستشفيات، لافتا إلى أن هناك خطة للتعامل مع النازحين ومصابي الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية تمكنت من رفع مخزون الأدوية ليكفي من 4 إلى 5 أشهر، منبها إلى أن هناك العديد من شحنات الأدوية وصلت وتم تخصيصها لأي طوارئ.

كما أكد أنه لايوجد مؤشر حول طبيعة أي هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان، لافتا إلى أنه تم تشغيل مركز الطوارئ وتدريب الكوادر على استقبال جرحى الحرب.