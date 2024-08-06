شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف مبنى تابعا لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى "أفيفيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، اليوم الثلاثاء، استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلى فى مستوطنة "أفيفيم" بالأسلحة ‏المناسبة.

وأوضح حزب الله - في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية للإعلام - أنه "تم إصابة الهدف إصابة مباشرة"، مؤكدا أن "هذه العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

وفيما يخص غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، فقد نفذ الطيران الحربي غارة على بلدة "الخيام" بصاروخين، كما ضربت مسيّرة منزلا من طبقتين في بلدة "ميفدون".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق ليلا قنابل مضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور.. كما أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في القطاع الأوسط.