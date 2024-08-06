شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: السياسة الإسرائيلية العدوانية أدخلت المنطقة مرحلة خطرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الثلاثاء، أن السياسة الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطينى، أدخلت المنطقة فى مرحلة جديدة خطرة ستكون تداعياتها وآثارها أكثر خطورة على المنطقة والعالم"، محذراً من الانزلاق لحرب إقليمية شاملة جراء هذا التصعيد الإسرائيلى.

وشدد أبوردينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " - على "أن استمرار حرب الإبادة والتدمير والتجويع في قطاع غزة هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وتتحمل مسؤوليته الإدارة الأمريكية التي تدعم هذا الاحتلال وجرائمه".

وقال أبو ردينة "إن تدهور الأوضاع في المنطقة أدخلت الجميع أمام تحديات جديدة، مطالباً الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات مسؤولة بوقف الحرب والتوقف عن دعم الاحتلال، خاصة أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها".