شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف موقعين فى "مزارع شبعا" و"رويسات العلم" المحتلتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف حزب الله اللبنانى، اليوم الثلاثاء، موقعين فى "مزارع شبعا" اللبنانية و"رويسات العلم" المحتلتين بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية .

وأعلن حزب الله - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - أنه بعد ‏مراقبة ‏‏ومتابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلى في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وعند رصد ‏‏ملالة إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم، وعند وصولها ‏‏إلى نقطة المكمن، تم استهدفها بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى ‏‏تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل جريح .

كما أعلن استهدف موقع المرج ‏بقذائف المدفعية وتم إصابته بشكل مباشر .