شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى وإسبانيا يقدمان 15.5 مليون يورو للأسر الفلسطينية فى الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الاتحاد الأوروبى وإسبانيا 15.5 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الضعيفة فى الضفة الغربية.

وقال الاتحاد الأوربى - فى بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا التمويل سيستفيد منه 27,561 أسرة معرضة للخطر في الضفة الغربية، مما يوفر لهم دعمًا ماليًا بالغ الأهمية خلال هذه الأوقات الصعبة.

وأوضح الاتحاد الأوروبى أنه يدعم وزارة التنمية الاجتماعية التابعة للسلطة الفلسطينية في توفير المخصصات الاجتماعية الأساسية للأسر الأكثر ضعفا في الضفة الغربية وغزة من خلال برنامَج التحويلات النقدية. ونظرًا للأزمة المالية الحالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، تدخل الاتحاد الأوروبي وإسبانيا لتغطية دفعتين متأخرتين بالكامل للمستفيدين المؤهلين في الضفة الغربية وفي غزة، حيث تتصاعد الأزمة الإنسانية هناك.

ويهدف هذا النهج الشامل إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الضعيفة وتلبية احتياجاتهم الأساسية وَسَط الحرب المستمرة هناك.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن هذا الدفع للمخصصات الاجتماعية جزءًا من الدعم المالي الطارئ قصير المدى لفلسطين لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.

وسيستهدف التمويل 27,561 أسرة فقيرة للغاية وأشخاص ذوي إعاقة شديدة وكبار السن فوق 65 عامًا بدون معاش تقاعدي في الضفة الغربية. ويتم توجيه التمويل الأوروبي والتحقق منه من خلال آلية بيجاس لضمان أهليته.

كما يتم إجراء فحوصات مستقلة وخارجية مختلفة قبل وبعد الصرف الأوروبي. ويقدم الاتحاد الأوروبي 13.5 مليون يورو بينما تقدم إسبانيا 2 مليون يورو.