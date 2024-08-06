شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم دستوري بتعيين عبد الله يحيى أحمد حسين عضوا بمجلس السيادة السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مرسوما دستوريا يقضى بتعيين عبد الله يحيى أحمد حسين عضوا بمجلس السيادة عن تجمع "قوى تحرير السودان".

وقال إعلام مجلس السيادة - في بيان اليوم - "إن رئيس مجلس السيادة وجه الأمانة العامة للمجلس والجهات المعنية بالدولة بتنفيذ المرسوم".

ويأتي هذا المرسوم الدستوري في إطار الإلتزام بتنفيذ إتفاقية جوبا لسلام السودان.