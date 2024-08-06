شكرا لقرائتكم خبر عن 305 أيام من العدوان.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 39653 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 305 على التوالي إلى 39653 شهيدًا، ونحو 91535 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة 66 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. الضفة الغربية واستشهد ثلاثة فلسطينيين وجرح عدد آخر اليوم، في قرية كفر قود غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت منزلاً في قرية كفر قود بجنين، وأطلقت نيرانها بكثافة صوبه، مما أدى لاستشهاد ثلاثة وجرح آخرين.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من نقل الشهداء والجرحى من داخل المنزل المحاصر في القرية، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية إلى 13 شهيداً والعديد من الجرحى.