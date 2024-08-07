شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: الرد على هجوم حزب الله وإيران المحتملين حسب حجم الضرر والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية، أن حجم الرد الإسرائيلي على ردي حزب الله وإيران المحتملين سيكون حسب حجم الضرر، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان قائد الجيش الإيراني، قد أعلن قبل قليل، عن أن دولته سترد بشكل مؤكد وصارم على سياسة الاغتيالات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال، مؤكدا على أن اختيار يحيى السنوار قائدا لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية، فى منصب يعني أن الاحتلال فقد الأمل في مستقبله.