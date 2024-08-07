الخليج اليوم .. دولة خليجية تقرر إنهاء خدمات الوافدين الجامعيين في البلديات خلال ثلاثة أيام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجهت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت، نورة المشعان، في كتاب إلى مدير عام البلدية، سعود الدبوس، بضرورة إنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية العاملين في البلدية.

وطالبت الوزيرة بضرورة إصدار القرارات خلال 3 أيام عمل، مؤكدة أن ذلك يأتي دعما للكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم.

وقالت المشعان في كتابها إن هذا التوجيه يأتي نظرا لتوافر الكوادر الوطنية القادرة على العمل وإنجاز المهام على أكمل وجه، موضحة أن التخصصات التي سيتم إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين بها تشمل القانون والهندسة والمحاسبة، وكذلك جميع التخصصات الإدارية لمن لديهم شهادة بكالوريوس من العاملين بالجهاز التنفيذي، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

كما وجهت الوزيرة بإعداد قرار وزاري بإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة للوزيرة، وذلك خلال 3 أيام عمل.