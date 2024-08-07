شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 26 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، من بينهم أشقاء، ومعتقلون سابقون.

وذكرت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد السابع من أكتوبر الماضي، بلغت نحو 10 آلاف حالة اعتقال شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال، والآلاف من غزة، وحتى الآن لم يتم التعرف إلى أعدادهم وهوياتهم بدقة، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلى تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

وأشارت الهيئة إلى أن حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ 10 أشهر رافقتها عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرح، وعمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين دروعا بشرية ورهائن، فضلا عن عمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل، والاستيلاء على مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب، وأجهزة إلكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لمعتقلين في سجون الاحتلال.