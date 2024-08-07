شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 26 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات التي تمت في أقل من 24 ساعة تركزت في مخيم قلنديا بالقدس ومخيم الدهيشة في بيت لحم، ومدينة قلقيلية، وأشار إلى أن من بين المعتقلين شقيقين وأسرى سابقين.

وجدد عشرات المستوطنين اليوم اقتحام المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تزامن ذلك مع تشديدات عسكرية على أبواب المسجد الأقصى، عرقلت وصول الزوار والمصلين للمسجد.