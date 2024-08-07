اخبار الخليج

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية

0 نشر
واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 26 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات التي تمت في أقل من 24 ساعة تركزت في مخيم قلنديا بالقدس ومخيم الدهيشة في بيت لحم، ومدينة قلقيلية، وأشار إلى أن من بين المعتقلين شقيقين وأسرى سابقين.
وجدد عشرات المستوطنين اليوم اقتحام المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تزامن ذلك مع تشديدات عسكرية على أبواب المسجد الأقصى، عرقلت وصول الزوار والمصلين للمسجد.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا