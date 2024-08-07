شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني في الأغوار، مما أدى لاستشهاده.في سياق متصل، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 620 فلسطينياً في الضفة الغربية، خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيرةً إلى أن من بين الشهداء 145 طفلاً وتسع نساء.