شكرا لقرائتكم خبر عن بالزغاريد.. أول ظهور للأميرة رجوة الحسين بعد الولادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، والأميرة رجوة مدينة الحسين الطبية برفقة مولودتهما الجديدة الأميرة إيمان بنت الحسين، في أول ظهور لهما بعد ولادة الأميرة.

ورٌزق ولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجوة الحسين بمولودتهما الأولى، وأعلن الديوان الملكي الأردني أن الزوجان سميا ابنتهما إيمان، معربين عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته.

ولي العهد الأردني

وبهذه المناسبة، قال ولي العهد إنه يتمنى ممن يرغب من الأسرة الأردنية بالتهنئة، استبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعمًا للشباب والشابات الأيتام.



وكانت الأميرة رجوه أنجبت مولودتها في مدينة الحسين الطبية بالعاصمة الأردنية عمان، وهي صرح طبي يتبع للقوات المسلحة الأردنية.