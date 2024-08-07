شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف بلدتين بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، غارة استهدفت أطراف بلدة "كونين" في قضاء بنت جبيل، على الحدود الدولية الجنوبية للبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن غارة "معادية" استهدفت اطراف بلدة كونين وبقصف مدفعي استهدفت ساحة بلدة محيبيب والمنازل المجاورة وأطراف بلدة كونين في قضاء بنت جبيل.



من جانب أخر، أعلن حزب الله، استهداف موقع جل العلام وموقع المالكية بالأسلحة الصاروخية و‏بالقذائف المدفعية، وأصابوهم إصابة مباشرة.