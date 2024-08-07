شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تلغى اتفاق نقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إسرائيل إلغاء الاتفاق الذي كان ينص على نقل أموال الضرائب التي تجمعها من السلطة الفلسطينية إلى النرويج .



وذكرت قناة I24 الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن هذا القرار يأتي كرد فعل على اعتراف النرويج بدولة فلسطينية مستقلة الشهر الماضي. كما أن القرار يأتي في سياق رد فعل على تصريحات وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي التي انتقدت إسرائيل.



وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تدرس حاليا سلسلة من الإجراءات الإضافية ضد النرويج، وأن الدولة المرشحة لتحل محل النرويج في استلام أموال الضرائب هي سويسرا.