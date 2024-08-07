شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقتحم مركزا ثقافيًا بالقدس ويمنع عرض أفلام عن العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مركز يبوس الثقافي في مدينة القدس المحتلة، من عرض أفلام تتناول العدوان المستمر على قطاع غزة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان قولهم :" إن عناصر شرطة ومخابرات الاحتلال اقتحمت المركز وأجبرت المتواجدين فيه على إخلائه، ومنعت عرض أفلام قصيرة عن غزة، قبل أن تغلق المبنى".



وكان من المقرر أن يعرض مركز "يبوس" مساء اليوم بالشراكة مع "فيلم لاب فلسطين" أفلاما تتضمن قصصا غير محكية من غزة بعنوان "من المسافة صفر"، وهو مشروع للمخرج رشيد مشهراوي