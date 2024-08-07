تركي آل الشيخ يستجيب للغضب المصري ويتراجع عن "النونو"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: على الرغم من أن ردود الفعل الغاضبة في مصر عبر منصات التواصل الإجتماعي تتعلق بجانب سينمائي درامي بتجسيد الفنان الكوميدي أحمد حلمي لشخصية "نصاب مصري" في موسم الحج، إلا أن هذا التفاعل مع فيلم "النونو" لقي أصداء إيجابية لدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الذي قال إنه سوف يعيد النظر في إنتاج فيلم "النونو" حفاظا على العلاقات مع مصر.

فقد قرر آل الشيخ، إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي يتم دعمها وتمويلها من صندوق "Big Time"، بعد جدل كبير حوله.

وجاء في بيان نشرته صفحة المستشار تركي آل الشيخ عبر "فيسبوك": "تأسس صندوق الأفلام "Big Time" من أجل دعم وتعزيز المحتوى وصناعة الأفلام في الوطن العربي، ونظرا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية، فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي تم الإعلان عنها أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني، كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المُعلن عنها مسبقا طموح المشاهد العربي".

قطع الطريق على طيور الظلام

وأضاف آل الشيخ: "ويأتي هذا القرار، رغبة في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، مُلتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

وكان الفنان المصري أحمد حلمي قد أثار حالة من الغضب بين المصريين بعدما أعلن عن إنتاج فيلم بعنوان "النونو" للفنان يتناول قصة "نصاب" مصري في السعودية في إطار كوميدي.

قاطعوا أحمد حلمي

ويتناول الفيلم قصة مصري ينصب على الحجاج بشكل كوميدي في رحلات الحج والعمرة، ويأتي إلى موسم الرياض ليكمل نصبه.

وأطلق بعض المصريين حملات لمقاطعة الفنان أحمد حلمي، مشيرين إلى إنه يهين الشعب، لأنه يحاول تثبيت صورة "النصاب" او "اللص" على أنه دائما "مصري"، واصفين هذا الفيلم بأنه "إهانة متعمدة وغير مقبولة لكل شعب مصر، فمصر أكبر من تلك الصورة المشوهة"، على حد وصفهم.