شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري يبحث التصعيد في المنطقة مع قائد البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم، قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر "أسبيدس" فاسيليس جورباريس، الذي يزور القاهرة حالياً.

وبحث اللقاء التصعيد الحالي في المنطقة على ضوء التوترات الأخيرة، وتأثير ذلك على حركة الشحن البحري في البحر الأحمر وقناة السويس.

كما اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في سبيل تهدئة الأوضاع في المنطقة ولسلامة الملاحة في البحر الأحمر.

