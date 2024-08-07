الخليج اليوم .. حكومة الكويت تستعرض الاستعدادات المحلية في ضوء تطورات وضع المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اطلعت حكومة الكويت على استعدادات الجهات الحكومية المعنية والتدابير الاحترازية لمواجهة الاحتمالات على الصعيد العسكري للمنطقة في إطار التطورات المتسارعة التي تشهدها.

أكد مجلس الوزراء الكويتي الحرص على ضرورة التعامل مع كل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، واطلع على الاستعدادات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد العسكري والأمني.

وشملت هذه الاستعدادات كل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير الأعمال والخدمات والحفاظ على مصالح المواطنين والمقيمين.

هذا وقد أعربت العديد من الدول الإقليمية وفي العالم عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع مع ترقب الرد الإيراني ومن أطراف إقليمية على إسرائيل التي نفذت عملية اغتيال في قلب ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان.

وازدادت حدة التوتر واحتمالات نشوب توسع المواجهات إلى حرب إقليمية مع وصول قوات وعتاد عسكري أمريكي إضافي إلى المنطقة للمشاركة في التصدي للرد الإيراني المرتقب على إسرائيل وبعد توافر إشارات بأنها هي من أقدمت على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

المصدر: الراي الكويتية