شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إرسال مليون لقاح لشلل الأطفال إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان له، إن منظمة الصحة العالمية ترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة، وسيتم توزيعها خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف، يعد اكتشاف شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة علامة واضحة على انتشار الفيروس في المجتمع، مما يعرض الأطفال غير المطعمين للخطر.

وتدعم منظمة الصحة العالمية أيضًا التحصين الروتيني ومراقبة الأمراض، بما في ذلك شلل الأطفال.

نحن بحاجة إلى حرية الحركة المطلقة للعاملين في مجال الصحة والمعدات الطبية للقيام بهذه العمليات المعقدة بأمان وفعالية، موضحا إن حماية الأطفال في غزة من شلل الأطفال تتطلب وقف إطلاق النار، أو على الأقل "أيام من الهدوء" أثناء إعداد وتنفيذ حملات التطعيم.

وأوضح، إنه منذ بداية هذا العام، تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشيًا خطيرًا لمرض الجدري المائي، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 14 ألف حالة و511 حالة وفاة.

وقد تم الإبلاغ عن حالات تفشي مرض الجدري المائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لعقود من الزمن، وكان عدد الحالات المبلغ عنها كل عام يتزايد باطراد، ومع ذلك، فإن عدد الحالات المبلغ عنها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام يتطابق مع عدد الحالات المبلغ عنها في العام الماضي بأكمله، كما انتشر الفيروس إلى مقاطعات لم تتأثر به من قبل.

وفي الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن نحو 50 حالة مؤكدة وحالات مشتبه بها أخرى في 4 دول مجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تبلغ عن أي حالات من قبل، وهي: بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.

تحدث حالات تفشي الجدري المائي بسبب فيروسات مختلفة تسمى الفيروسات المتفرعة.

كان الفرع الأول من الفيروس منتشرًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لسنوات، في حين كان الفرع الثاني مسؤولًا عن تفشي الفيروس على مستوى العالم والذي بدأ في عام 2022.

يحدث تفشي المرض الحالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب فرع جديد من السلالة 1، يسمى السلالة 1ب، والذي يسبب مرضًا أكثر خطورة من السلالة 2.

تم تأكيد وجود المجموعة 1ب في كينيا ورواندا وأوغندا، في حين لا يزال التحليل جارياً للمجموعة الموجودة في بوروندي، وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن حالات من المجموعة 1أ هذا العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو، في حين تم الإبلاغ عن حالات من المجموعة 2 في الكاميرون وكوت ديفوار وليبيريا ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع حكومات البلدان المتضررة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني والشركاء الآخرين لفهم أسباب هذه الأوبئة ومعالجتها.

إن وقف انتقال العدوى سوف يتطلب استجابة شاملة، مع وضع المجتمعات المحلية في مركز الاهتمام.

وقال، إن منظمة الصحة العالمية أصدرت توصيات دائمة بشأن جدرى القرود mpox والتي تتضمن نصائح بعدم فرض قيود على السفر إلى البلدان المتضررة، وقد أعدت منظمة الصحة العالمية خطة استجابة إقليمية تتطلب 15 مليون دولار أمريكى لدعم أنشطة المراقبة والاستعداد والاستجابة.

وأكد ، لقد قمنا بتخصيص مليون دولار أمريكي من صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية لدعم توسيع نطاق الاستجابة، ونخطط لتخصيص المزيد في الأيام المقبلة، موضحا، إن هناك لقاحان ضد جدرى القرود mpox تمت الموافقة عليهما من قبل السلطات التنظيمية الوطنية المدرجة في منظمة الصحة العالمية، والتي أوصت بها مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية،" ساج" SAGE.

وأضاف، لقد قمت بتفعيل عملية إدراج كلا اللقاحين في قائمة الاستخدام الطارئ، وهو ما من شأنه تسريع الوصول إلى اللقاحات خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض، والتي لم تصدر بعد موافقتها التنظيمية الوطنية الخاصة بها.

وتتيح قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ أيضًا للشركاء، بما في ذلك التحالف العالمي للقاحات والتحصين واليونيسف، شراء اللقاحات لتوزيعها.

وتعرب المنظمة عن امتنانها لليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركات المصنعة للعمل معنا في التبرع باللقاحات، مضيفا ، نحن نعمل مع جميع الشركاء من خلال شبكة التدابير الطبية المؤقتة لتسهيل الوصول العادل إلى اللقاحات والعلاجات والتشخيصات والأدوات الأخرى.

وقال، إن أسرة منظمة الصحة العالمية اليوم تعيش حالة من الحزن والأسى بسبب الوفاة المفاجئة لصديقنا العزيز وزميلنا، إيدان أوريلي، مدير برنامج استئصال شلل الأطفال في منظمة الصحة العالمية.

توفي إيدان فجأة لأسباب طبيعية أثناء قضائه إجازته مع عائلته.

لقد كان إنسانيًا متميزًا خدم بلا كلل في أصعب مناطق العالم، ولقد انضم إلى منظمة الصحة العالمية في عام 2020، بعد مسيرة مهنية في خدمة الأمم المتحدة في بعض الأماكن الأكثر صعوبة في العالم، بما في ذلك أفغانستان وغزة والعراق وسوريا وباكستان واليمن.، لقد جسد مثال الخدمة والتضامن عبر الشعوب والحدود.

إن رحيله يشكل خسارة فادحة لمنظمة الصحة العالمية وللبشرية جمعاء، ولكن الخسارة الأكبر بالنسبة لعائلته وأصدقائه في موطنه أيرلندا وفي جميع أنحاء العالم.

وبالنيابة عن منظمة الصحة العالمية، أتقدم بأحر التعازي لهم جميعا، سنفتقد إيدان بشدة، وسنتذكره بلطفه وانفتاحه ووده، لقد كان عملاقًا لطيفًا بكل معنى الكلمة، ونحن ملتزمون بمواصلة إرثه لتحقيق رؤيته - ورؤيتنا - لعالم خال من شلل الأطفال.

وكان أحد آخر الأشياء التي كان إيدان يعمل عليها هو الاستعدادات لجولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، والتي تستهدف 600 ألف طفل تحت سن الثامنة.